Первый муж Заворотнюк рассказал о браке с актрисой

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20 сентября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк немецкий предприниматель Олаф Шварцкопф признался, почему у них не сложился брак. По словам бизнесмена, Заворотнюк не была настроена на создание семьи, передаёт КП.

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Мужчина рассказал, что практически сразу влюбился в красавицу-актрису и в котором времени предложил ей руку и сердце. Молодожены переехали жить в Эстонию. Однако там 23-летняя Заворотнюк не смогла реализовать себя как актриса, а потому быстро заскучала и сбежала от мужа на родину. Их брак продлился меньше года.

Мужчина признался, что всегда хотел иметь большую семью, однако в те годы Заворотнюк была не готова к семейной жизни, а весь упор делала на карьеру и самореализацию.