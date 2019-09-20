Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Первый муж Заворотнюк рассказал о браке с актрисой

20 сентября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк немецкий предприниматель Олаф Шварцкопф признался, почему у них не сложился брак. По словам бизнесмена, Заворотнюк не была настроена на создание семьи, передаёт КП.

Онколог оценил информацию об улучшении состояния Заворотнюк

Онколог оценил информацию об улучшении состояния Заворотнюк

Мужчина рассказал, что практически сразу влюбился в красавицу-актрису и в котором времени предложил ей руку и сердце. Молодожены переехали жить в Эстонию. Однако там 23-летняя Заворотнюк не смогла реализовать себя как актриса, а потому быстро заскучала и сбежала от мужа на родину. Их брак продлился меньше года.

Мужчина признался, что всегда хотел иметь большую семью, однако в те годы Заворотнюк была не готова к семейной жизни, а весь упор делала на карьеру и самореализацию.

АБ

//картина дня

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуму РФ внесли законопроект, авторы которого предлагают обязать агрегаторов такси признать своих водителей штатными сотрудниками. Об этом сообщает Telegram-канал…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан