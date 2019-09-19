Пиар-директор Заворотнюк наконец рассказала о состоянии актрисы

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19 сентября 2019, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала о шансах актрисы на выздоровление. Также Потапова отметила, что всё это время семья артистки не хотела афишировать её болезнь чтобы «не сглазить».

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Потапова отметила, что состояние здоровья Заворотнюк значительно улучшилось – актриса действительно вышла из комы. Врачи считают, что у Анастасии появились серьезные шансы на выздоровление, передаёт «Московский комсомолец».

«Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки Сегодня наконец ответила... Врачи обнажили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», - рассказала подруга актрисы.