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Максим Галкин спел романтическую песню Алле Пугачёвой

18 сентября 2019, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известный телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками милым видеороликом, на кадрах которого он исполняет посвящённую своей супруге Алле Пугачёвой песню на французском языке.

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Телеведущий смонтировал ролик из нескольких частей: одна часть представляет собой кадры из жизни Примадонны, а другая - видео на фронтальную камеру , на котором Галкин лежит в спальне и поёт песню.

Юморист постарался создать целостность композиции и связать кадры между собой под романтическую музыку.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе с 2001 года. Звёздная пара сыграла свадьбу в 2011 году, а в 2013 на свет появились Лиза и Гарри. 18 сентября детям исполняется 6 лет.

 
 
 
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Публикация от Гарри Галкин (@garri_galkin)16 Сен 2019 в 12:54 PDT

БА

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