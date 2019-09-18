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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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СМИ: Хабенский расписал Бондарчука и Андрееву

18 сентября 2019, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Во вторник, 17 сентября, прошла свадьба известного актёра и режиссёра Фёдора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Звёздная пара сделала это максимально тихо, однако журналистам удалось выяснить, где прошло их торжество.

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Известно, что официальная церемония прошла на сцене домашнего театра Юсуповского дворца, где регистратором отношений выступил актёр Константин Хабенский. Позже новобрачные переместились на вечеринку в секретное место на Невском проспекте, пишет Telegram-канала "Татлер-батлер".

Согласно источнику, торжественное мероприятие посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Резо Гигинеишвили, Татьяна Юмашева и многие другие.

БА

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