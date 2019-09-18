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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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СМИ: Заворотнюк стала испытывать сильные головные боли сразу после родов

18 сентября 2019, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

В СМИ появилась информация о том, что актриса начала испытывать сильные головные боли сразу после родов. Соответствующие данные в среду, 18 сентября, предоставил журналистам друг артистки.

Человек, пожелавший остаться неизвестным, утверждает, что минувшей весной Анастасия отправилась в Польшу, где ей внезапно стало плохо. В один из дней Заворотнюк едва не потеряла сознание, передает teleprogramma.pro. После этого актрису доставили в местную больницу.

Источник утверждает, что через некоторое время Анастасия вернулась в Москву, однако недомогание постоянно возвращалось, сообщает "Комсомольская правда".

ЕТ

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