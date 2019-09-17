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Не все родственники Бондарчука смогут приехать в Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой

17 сентября 2019, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Пара решила устроить торжество в северной столице, а расписались они уже в Москве.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук расписались в Москве, а свадьбу отпразднуют в другом городе

Паулина Андреева и Федор Бондарчук расписались в Москве, а свадьбу отпразднуют в другом городе

По данным телеграмм-канала Mash, свадьбу 52-летний режиссер и 30-летняя актриса празднуют сегодня, 17 сентября в Доме Беггровых. Это здание XVIII века находится в центре Петербурга.

Банкет состоится в большом зале с высоченными 9-метровыми потолками, роскошными люстрами и лепниной.
На свадьбу молодожены пригласили только родных и самых близких людей – всего около 150 человек, - сообщает "МК".
Сестра Федора Бондарчука Наталья рассказала, что не сможет присутствовать на свадьбе брата, так как находится не в России.
Племянник режиссера композитор Иван Бурляев из-за плотного графика может не успеть на свадьбу дяди.

 

ИЧ

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