"Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе ее бывший муж Кирилл Плетнев

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17 сентября 2019, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

АГН Москва, globallookpress.com

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе и Максима Виторгана Плетев.

После развода с Нино у Кирилла некоторое время была самая настоящая депрессия. Актер в программе "Ты не поверишь!" канала НТВ признался, что знает о любовном увлечении бывшей супруги, но ради их общего сына Александра общается с Нино.

Ксения Собчак и Максим Виторган и Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев с небольшой разницей объявили о разводах.

Оказалось, что к тому времени Собчак была так влюблена в режиссера Константина Богомолова, что не могла скрывать и сразу рассказала о своей страсти мужу.

Вскоре они развелись. Летом Нино Нинидзе и Максим Виторган вместе со своими детьми отдыхали за границей. Сына Сашу Нино уже познакомила с возлюбленным.

А Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли шумную свадьбу. В день свадьбы с сыном Платоном нянчился Максим Виторган.

Кирилл Плетнов о новых отношениях пока молчит.