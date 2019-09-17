Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе ее бывший муж Кирилл Плетнев

17 сентября 2019, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

АГН Москва, globallookpress.com
АГН Москва, globallookpress.com

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе и Максима Виторгана Плетев.

После развода с Нино у Кирилла некоторое время была самая настоящая депрессия. Актер в программе "Ты не поверишь!" канала НТВ признался, что знает о любовном увлечении бывшей супруги, но ради их общего сына Александра общается с Нино.

Ксения Собчак и Максим Виторган и Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев с небольшой разницей объявили о разводах.
Оказалось, что к тому времени Собчак была так влюблена в режиссера Константина Богомолова, что не могла скрывать и сразу рассказала о своей страсти мужу.

Вскоре они развелись. Летом Нино Нинидзе и Максим Виторган вместе со своими детьми отдыхали за границей. Сына Сашу Нино уже познакомила с возлюбленным.

А Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли шумную свадьбу. В день свадьбы с сыном Платоном нянчился Максим Виторган.

Кирилл Плетнов о новых отношениях пока молчит. 

ИЧ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

СМИ узнали, что актриса Анастасия Заворотнюк в Германии перенесла трепанацию черепа. Во время операции ей удалили опухоль. В Германии Заворотнюк лечилась в апреле и после…

//новости ан

Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…

//новости ан

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…

//новости ан