Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире

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16 сентября 2019, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/ globallookpress.com

Известная российская певица Татьяна Буланова призналась, что её бывший супруг футболист Владислав Радимов не хочет покидать квартиру знаменитости. По её словам, спортсмен её "кормит завтраками" на протяжении двух лет, но ничего не меняется.

"У нас с ним особые отношения. Мы развелись, но пока еще проживаем на совместной территории. В моей квартире. Очень надеюсь, что через какое-то время будем жить раздельно", - поделилась певица с изданием "Собеседник".

Буланова отметила, что устала жить в текущих условиях и уже ждёт, когда он наконец-то покинет квартиру. Певица добавила, что футболист постоянно оставляет грязную посуду, создаёт бардак на кухне, что она категорические не переносит.

Напомним, что Татьяна Буланова и Владимир Радимов прожили в браке 13 лет. У них есть совместный ребёнок - 12-летний сын Никита.