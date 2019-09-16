Борис Смолкин заговорил о болезни Заворотнюк

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16 сентября 2019, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Anton Belitsky

Актёр Борис Смолкин, снимавшийся в сериале «Моя прекрасная няня» вместе с Анастасией Заворотнюк, рассказал, что о болезни актрисы узнал только через новости в СМИ.

Он отметил, что с Заворотнюк у них всегда были хорошие отношения, однако актриса никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем, передаёт РИА Новости. Смолкин вспомнил, что во время съёмок сериала Анастасия сильно уставала, к нагрузкам на съёмочной площадке добавлялись семейные дела, однако организм актрисы выдержал такие нагрузки.

«Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего», - сказал Смолкин.