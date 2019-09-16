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Родители Богомолова ушли с банкета после танца невесты Ксении Собчак

16 сентября 2019, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Родители режиссера Константина Богомолова поздравили молодоженов с законным браком в день свадьбы. Но с банкета отец и мать ушли до его завершения, после того, как избранница сына Ксения Собчак исполнила танец невесты.

Богомолов и Собчак поженились в пятницу, 13 сентября. Их необычную свадьбу обсуждают в сети четвертый день.
Со слов очевидцев, родители новоиспеченного мужа Ксении Собчак Юрий Богомолов и Ольга Ульянова были в шоке от поведения новобрачной. Как только полуголая Собчак начала извиваться в откровенном танце под песню Ирины Аллегровой "Войди в меня", они встали из-за стола и ушли, - сообщает "КП".

"Они не оценили грязные танцы Собчак. Родители Константина Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта", — цитирует очевидцев издание.

Родители Богомолова - киноведы. Отец Юрий Богомолов — известный кинокритик, многие годы он был обозревателем изданий "Советская культура", "Советский экран".

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова тоже была удивлена некоторыми элементами свадьбы единственной дочери. Катафалк женщину шокировал так, что она подумала: "Прям сейчас меня туда вот… и увезут по назначению".

Говорят, сейчас такие свадьбы,  как у Собчак и Богомолова, в тренде.

ИЧ

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