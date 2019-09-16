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Младшая дочь поэта Роберта Рождественского впервые стала мамой в 49 лет
16 сентября 2019, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
Младшая дочь поэта Роберта Рождественского Ксения впервые стала мамой. О рождении долгожданной племянницы в Инстаграм радостно написала Екатерина Рождественская. Катя опубликовала фото новорожденной девочки в розовой шапочке и написала: "Принимаю поздравления! Получила новое важное звание - тетя! Нашего девичьего полку прибыло!"
Екатерина - старшая дочь поэта, журналист, фотохудожник, переводчик. В ее семье - сыновья, трое – Алексей, Дмитрий и Данила. Младшего она родила в 44 года.
Первенец у Ксении появился в 49. Племянница Рождественской родилась в пятницу, 13 сентября. Тетя отметила, что девочка орущая. "Счастье, которое ждали долго-долго и, наконец, дождались!" - призналась она и написала много-много добрых пожеланий новорожденной.
Ксения Рождественская - журналист, кинокритик.
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