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Младшая дочь поэта Роберта Рождественского впервые стала мамой в 49 лет

16 сентября 2019, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Младшая дочь поэта Роберта Рождественского впервые стала мамой в 49 лет
фото: соцсети

Младшая дочь поэта Роберта Рождественского Ксения впервые стала мамой. О рождении долгожданной племянницы в Инстаграм радостно написала Екатерина Рождественская.  Катя опубликовала фото новорожденной девочки в розовой шапочке и написала: "Принимаю поздравления! Получила новое важное звание - тетя! Нашего девичьего полку прибыло!"

Екатерина - старшая дочь поэта, журналист, фотохудожник, переводчик. В ее семье - сыновья, трое – Алексей, Дмитрий и Данила. Младшего она родила в 44 года.

Первенец у Ксении появился в 49.  Племянница Рождественской родилась в пятницу, 13 сентября. Тетя отметила, что девочка орущая. "Счастье, которое ждали долго-долго и, наконец, дождались!" - призналась она и написала много-много добрых пожеланий новорожденной.

Ксения Рождественская - журналист, кинокритик.

 
 
 
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Публикация от Катя Рождественская (@katyarozhdest)14 Сен 2019 в 7:32 PDT

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