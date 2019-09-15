Тодоренко и Топалов рассказали, как выбирают няню для сына

//Шоу-бизнес 13+

15 сентября 2019, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Певец Влад Топалов и его жена телеведущая Регина Тодоренко рассказали, как выбирают няню для своего девятимесячного сына Миши. Звёзды признались, что у них очень строгие критерии.

Тодоренко и Топалов признались, что они стараются постоянно находиться в «тесном контакте» с ребенком и оберегать маленького Мишу. При этом молодые родители не стесняются прибегать к помощи бабушек и нянь, передаёт СтарХит. «Они не наша замена, они — помощники. Они помогают, когда у нас не хватает времени и рук», - рассказал Топалов.

При этом знаменитости отметили, что няни перед трудоустройством проходят серьёзную проверку. «Полиграфы, проверка работодателей, медицинские справки. Есть целый ряд отработанной системы», - сказал музыкант.