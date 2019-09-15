Сегодня продюсер Андрей Разин отмечает День рождения
15 сентября 2019, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня у первого советского музыкального продюсера, отца современного шоу-бизнеса, основателя группы «Ласковый май», главного мистификатора СССР и крёстного отца серого кардинала лихих 90-х Бориса Березовского Андрея РАЗИНА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Андрей Александрович, наш старый друг и верный товарищ, «Аргументы недели» поздравляют тебя с праздником!
Желаем тебе как можно дольше сохранить свое уникальное чувство справедливости, всегда оставаться таким же неутомимым, и надеемся что в твоем большом добром сердце по прежнему для друзей всегда найдётся частичка любви!
С днём рождения!
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