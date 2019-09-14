"Близкие готовятся к ее уходу", по словам Андрея Разина, жить Анастасии Заворотнюк осталось всего несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин дозвонился в книнику, где находится Анастасия Заворотнюк. Он хотел лично встретиться с актрисой, но ему отказали. К звезде сериала «Моя прекрасная няня» никого не пускают, кроме мужа.

"Говорят, нет — мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны", — заявил Андрей Разин. Так же он сообщил, что близкие актрисы "готовятся к ее уходу". А она скрывает свое состояние, так как не хочет, чтобы ее беспокоили и видели во время болезни.

Многие считают, что рак мозга спровоцировали ЭКО-беременность и роды, но продюсер предполагает, что состояние здоровья Заворотнюк могло ухудшиться на фоне продолжительного стресса и "увлечения методикой омолаживания стволовыми клетками".