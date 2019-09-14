Пьяный в стельку Билан выступал в Самаре за 2,74 миллионов рублей. Вторая попытка будет бесплатной

«Ну выпил лишнего, с кем не бывает», защищали в Сети коллеги Диму Билана, который еле стоят на ногах на сцене в Самаре во время выступления на концерте в честь Дня города.

И то правда, выпить может любой, но не за деньги налогоплательщиков. В данном же случае за невнятную возню и кривляние, а даже не пение под фонограмму ИП Билан Дима Николаевич получи 2 миллиона 740 тысяч рублей.









Певец, конечно, покаялся и извинился, мол, неправ был, искуплю и детскую площадку вам поставлю. Так что вторая попытка состоится 29 сентября — плясать и если сможет, то еще и петь будет бесплатно. Ну как бесплатно-то? Деньги то уже уплачены.