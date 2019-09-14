"Не пугайте так с утра": подписчики высказались о новом селфи Аллы Пугачевой

Утром в субботу, 14 сентября, певица Алла Пугачева опубликовала на своей страничке в соцсети новое селфи. Мнения поклонников примадонны российской эстрады по поводу этой фотографии разделились.

На снимке Пугачева запечатлена со своей фирменной укладкой и довольно ярким макияжем глаз. Многие пришли в восторг от внешности звезды, отметив, что она прекрасно выглядит в свои 70 лет.

Некоторые, однако, призвали Аллу Борисовну больше не публиковать подобные селфи. "Страшно красивая... по-другому и не скажешь", – написала одна из пользовательниц сети. Другие попросили Пугачеву "не пугать так с утра". Более деликатные фолловеры посоветовали примадонне смыть столь яркий макияж. Знаменитость на критику не отреагировала.