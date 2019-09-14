Продюсер Андрей Разин сообщил о диагнозе Анастасии Заворотнюк и призвал молиться
14 сентября 2019, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]
Продюсер Андрей Разин сообщил о диагнозе 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк и призвал молиться за нее. По словам Разина, группа "Ласковый май" очень молится за Анастасию Заворотнюк.
"Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё", - рассказал продюсер. "Дай Бог, чтобы всё обошлось. Держись, солнце наше", - говорит Разин. Он сообщил, что работал с Анастсией и актриса - прекрасный человек, очень порядочная, очень заботливая, красивая умная. Он отметил, что актриса всегда все держала на своих хрупких плечах.
СМИ сообщают о крайне тяжелом состоянии "прекрасной няни". Заворонюк лежит в реанимации.
Согласно сообщениям Тереграм-каналов, у 48-летней Заворотнюк отек мозга, метастазы, и началось воспаление легких.
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