Продюсер Андрей Разин сообщил о диагнозе Анастасии Заворотнюк и призвал молиться

Продюсер Андрей Разин сообщил о диагнозе 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк и призвал молиться за нее. По словам Разина, группа "Ласковый май" очень молится за Анастасию Заворотнюк.

СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

"Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё", - рассказал продюсер. "Дай Бог, чтобы всё обошлось. Держись, солнце наше", - говорит Разин. Он сообщил, что работал с Анастсией и актриса - прекрасный человек, очень порядочная, очень заботливая, красивая умная. Он отметил, что актриса всегда все держала на своих хрупких плечах.

СМИ сообщают о крайне тяжелом состоянии "прекрасной няни". Заворонюк лежит в реанимации.

Согласно сообщениям Тереграм-каналов, у 48-летней Заворотнюк отек мозга, метастазы, и началось воспаление легких.