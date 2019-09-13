Помощницу и предполагаемую возлюбленную Евгения Петросяна раскритиковали пользователи сети за слишком дорогую сумку и "черную штуку на голове", которая на деле является модным объемным ободком.

Татьяна Брухунова с удовольствием делится с подписчиками своими ежедневными образами. Молодая женщина любит моду и не боится смешивать разные вещи. Многим очень нравится стиль помощницы юмориста, однако находятся и те, кому наряды Татьяны не по душе.

Накануне Брухунова опубликовала снимок, на котором она позирует в черном комбинезоне с пышными прозрачными рукавами и широким поясом. Образ женщина дополнила темными балетками, черной сумкой и крупным ободком. Некоторым фолловерам категорически не понравились слишком дорогие и нестандартные аксессуары. Одна из подписчиц даже поинтересовалась, оригинал ли в руках у Татьяны. Брухунова заметила, что не носит подделки, поскольку это является неуважением к себе и добавила, что ее ободок очень подходит к наряду, а те, кто считают иначе, ошибаются.