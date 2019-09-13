Собчак пояснила, почему они с Богомоловым ехали на свадьбу в открытом катафалке

Московская полиция заинтересовалась видеозаписью свадебной поездки Ксении Собчак и Константина Богомолова в катафалке. Собчак лично объяснила, почему они с Богомоловым в день свадьбы катались по Москве в открытом катафалке.

"А гибдд и правда мучает моих водителей почему катафалк был открыт. Спойлер: потому что мы дышим", – написала новобрачная в своем Телеграм-канале.

Говорят, люди, увидевшие сегодня около Грибоедовского ЗАГСа катафалк, были очень удивлены.

Режиссер и телеведущая - люди творческие. Теперь модно устраивать костюмированные свадьбы.

Богомолов и Собчак решили отличить и поехали в ЗАГС лежа, в катафалке. После ЗАГСа транспорт они поменяли. В храм на венчание пара поехала в карете, запряженной лошадями.

Сейчас свадьба в самом разгаре. 300 человек гуляют на свадьбе Собчак и Богомолова. Танцуют все?