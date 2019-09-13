Снимок Валерии в алом платье с огромной розой покорил фанатов

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии певицы Валерии в необычном алом платье с большим цветком. Снимок, о котором идет речь, был сделан накануне в Государственном Кремлевском дворце.

На фото Валерия позирует в красном наряде по фигуре. Платье украшает объемный атласный волан, выполненный в форме розы. Образ певица дополнила ярким макияжем глаз и алой помадой.

Многие отметили, что артистке очень идет этот оттенок – он превращает ее в настоящую голливудскую звезду. Подписчики сделали Валерии множество комплиментов и подчеркнули, что она одна из немногих, кому удается с такой элегантностью носить очень нарядные вещи.