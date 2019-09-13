Снимок Валерии в алом платье с огромной розой покорил фанатов
13 сентября 2019, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии певицы Валерии в необычном алом платье с большим цветком. Снимок, о котором идет речь, был сделан накануне в Государственном Кремлевском дворце.
На фото Валерия позирует в красном наряде по фигуре. Платье украшает объемный атласный волан, выполненный в форме розы. Образ певица дополнила ярким макияжем глаз и алой помадой.
Многие отметили, что артистке очень идет этот оттенок – он превращает ее в настоящую голливудскую звезду. Подписчики сделали Валерии множество комплиментов и подчеркнули, что она одна из немногих, кому удается с такой элегантностью носить очень нарядные вещи.
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