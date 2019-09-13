Художник Бартенев пришел на свадьбу Собчак и Богомолова в эпатажном костюме свидетеля и рассказал подробности торжества

Российский художник и скульптор, дизайнер, модельер, Андрей Бартенев поделился подробностями церемонии бракосочетания своих коллег по шоу-бизнесу телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова.

Видео: Собчак и Богомолов легли в катафалк и отправились праздновать

Художник сообщил, что светская львица сама попросила его стать её свидетелем и он, конечно, не смог отказаться.

"Она сказала: "Андрей, будь моим свидетелем". Я с 19 лицами пришел свидетельствовать ... Это все свидетели семейного счастья", - передаёт слова дизайнера РЕН ТВ.

Звёздный гость рассказал, что в зале находилось около 50 человек, а вот о дальнейшем праздновании ему никто ещё не сказал.

"Мы готовимся к вечерней веселухе. Не скажу, где все будет. Ничего не знаем. Друзья, приехала машина, загрузила, привезла, увозит. А потом мы получаем инструкции ... Подарю, конечно же, моих самых любимых полярных медведей, которые будут беречь семейное счастье", - добавил собеседник.

По его словам, катафалк на свадьбе - хорошее начало творческого союза знаменитостей и напоминает голливудские комедии.

Познакомились они с Ксений Собчак на одной из съёмок в 2001 или 2002 году, отметил Бартенев.