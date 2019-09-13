Свадьба в готическом стиле. Собчак опубликовала первые фото с церемонии с родителями и свидетелями
13 сентября 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Готическая свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова приковала к себе внимание всего столичного бомонда. В Музее Москвы пространство оформили в готическом стиле — чёрная посуда, красные скатерти, ну а катафалк вы уже видели.
Сама Собчак опубликовала первые фото с родителями и свидетелями на свадьбе. Если кто не признал: Бартенев, Собчак, Богомолов и Колесников.