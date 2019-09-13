Свадьба в готическом стиле. Собчак опубликовала первые фото с церемонии с родителями и свидетелями

Готическая свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова приковала к себе внимание всего столичного бомонда. В Музее Москвы пространство оформили в готическом стиле — чёрная посуда, красные скатерти, ну а катафалк вы уже видели.

"Только смерть разлучит нас", Ксения Собчак написала, что готова к своему главному дню. Второму по счету

Сама Собчак опубликовала первые фото с родителями и свидетелями на свадьбе. Если кто не признал: Бартенев, Собчак, Богомолов и Колесников.