ГИБДД Москвы заинтересовалась свадебным катафалком Ксении Собчак и Константина Богомолова. Молодожёны ездили по Москве с открытым багажником и непристёгнутыми ремнями. Специалисты изучают видео, сделанные очевидцами.

Они сделали это. Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке - черной машине с надписью «Пока смерть не разлучит нас»

Конеччно, это нарушение правил дорожного движения, но большинство в Сети считает, что правиохарительные органы в честь свадьбы простят молодоженам такие вольности, тем более, что никто не пострадал. Хотя, возможно, штраф им все-таки выпишут.