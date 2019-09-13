ГИБДД Москвы заинтересовалась свадебным катафалком Ксении Собчак и Константина Богомолова
13 сентября 2019, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
ГИБДД Москвы заинтересовалась свадебным катафалком Ксении Собчак и Константина Богомолова. Молодожёны ездили по Москве с открытым багажником и непристёгнутыми ремнями. Специалисты изучают видео, сделанные очевидцами.
Конеччно, это нарушение правил дорожного движения, но большинство в Сети считает, что правиохарительные органы в честь свадьбы простят молодоженам такие вольности, тем более, что никто не пострадал. Хотя, возможно, штраф им все-таки выпишут.