Видео: Собчак и Богомолов прибыли в ЗАГС на катафалке

Известная телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов прибыли в ЗАГС, где в пятницу, 13 сентября, пройдёт официальная регистрация отношений звёздной пары.

Пока у Собчак свадьба - с сыном сидит Виторган

Согласно источнику, возлюбленные приехали на торжество в катафалке с надписью "Только смерть разлучит нас". Видео с подъезжающим автомобилем опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что новобрачные будут в одинаковых свадебных браслетах с гравировкой "К+К", стоимость которых составила около 400 тыс. рублей. Поздравить знаменитую пару приедут 300 гостей, в том числе коллеги по шоу-бизнесу: Земфира, Рената Литвинова, Федор Бондарчук, Паулина Андреева и другие.