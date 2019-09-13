СМИ сообщили о блокировке банковских счетов Филиппа Киркорова

Российские налоговики заблокировали счета поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении СМИ.

Как пишет АГН «Москва», агентство получило доступ к материалам ФНС, в которых говорится о блокировке счетов Киркорова в двух отечественных банках.

Геннадий Рыбак, генеральный директор артиста, данную информацию не подтвердил. Рыбак предположил, что сообщение о блокировке является журналистской «уткой».

Ранее на текущей неделе Филипп Киркоров высказался о скандальной ситуации с Димой Биланом в Самаре. Перебравший с алкоголем певец возмутил публику своим странным поведением на сцене.