СМИ сообщили о блокировке банковских счетов Филиппа Киркорова
13 сентября 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
Российские налоговики заблокировали счета поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении СМИ.
Как пишет АГН «Москва», агентство получило доступ к материалам ФНС, в которых говорится о блокировке счетов Киркорова в двух отечественных банках.
Геннадий Рыбак, генеральный директор артиста, данную информацию не подтвердил. Рыбак предположил, что сообщение о блокировке является журналистской «уткой».
Ранее на текущей неделе Филипп Киркоров высказался о скандальной ситуации с Димой Биланом в Самаре. Перебравший с алкоголем певец возмутил публику своим странным поведением на сцене.