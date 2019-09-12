Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего Джоне Уоррене, рассказавшего об их коротком романе и расставании. Уоррен рассказал в интервью СМИ, как он влюбился в актрису на первой встрече.

Они, по его словам, встретили новый год, праздновали день рождения Толкалиной и день влюбленных. Но актриса не захотела продолжать отношения.

Узнав об интервью, актриса написала и опубликовала в Instagram гневный пост о Джоне Уоррене. Люба яростно отвергала связь с Джоном, - сообщает 5-tv.ru. "Было бы не лишним напомнить этому джентльмену, что подобное поведение не достойно звания джентльмена и мужчины вообще… Рассказывать на обложках журналов во всеуслышание о личных отношениях, тем более о тех, которых, по сути, не было, называется простым словом — мерзость", — эмоционально написала Любовь Толкалина в своем Instagram, но вскоре удалила пост.