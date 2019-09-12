О том, что бизнес рэпера Тимати переживает не лучшие времена, говорят уже давно. Со скандалом уходят музыкант, все реже и реже стали появляться новые хиты, и даже бургерная в Грозном, которую помпезно открывали вместе с Рамазаном Кадыровым, больше не принадлежит ему.

Наделавший много шума клип про Москву, не смотря на жалкие оправдания, окончательно уничтожил репутацию рэпера, а денег, видимо, и правда никаких не принес, поскольку, как пишет канал «Футляр от виолончели», счета фирм по производству одежды музыканта блокированы за 6 миллионов долга по налогам.

Как отразится ли это на покупателях магазинов из России, Белоруссии и Киргизии – пока не понятно, ясно одно - и в творчестве, и в бизнесе у Тимати ну совсем не «стар» как-то вышло.