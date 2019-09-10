"В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь".Жалкие оправдания Гуфа и ворованное видео в клипе Тимати

Скандальный клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», получивший рекордное количество дизлайков, продолжают разбирать по полочкам в Сети. Выяснилось много интересных подробностей.

Тимати видео удалил, Гуф извинился, сказав, что его в очередной раз «развели» и побожился, что денег за «заказуху» не получал и, вообще, во всем виноват Тимур Юнусов. А он вне политики и знать не знал и слыхом не слыхивал ни про какие выборы.

«В пятом поколении коренной москвич,

Не хожу на митинги и не втираю дичь.

Помню этот город 15 лет назад,

Отвечаю, он щас мировой стандарт»…

Вот только ни удалением клипа, ни извинением музыкантам отмыться не помогут. Во-первых, клип уже раз десять перезалили.

Во-вторых, Гуф откровенно врет, потому что в его Instagram был пост, в котором он писал, что из-за поездки в Израиль пропустил все митинги в Москве. Кроме того, подписчики вспомнили, что за несколько дней до релиза клипа в Instagram Алексей Долматов выложил фото с Тимати, которое подписал «обсуждаем условия контракта». Видимо, именно за этим столом ребята и приняли судьбоносное решение поработать бесплатно.

Хотя какая уж там работа? Накропали рифмованные строчки и своровали чужое видео. Вот вам и клип. Вбиваем в поиск на YouTube "Коптер Москва" и получаем то самое видео, снятое в далеком 2017 году.

«Арендовать коптер и полетать над любимой Москвой? — Да зачем? Возьмём чужое видео и нарежем клип из него», - комментируют в Сети.