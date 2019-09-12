Эксперты оценили виш-лист Собчак и Богомолова

Завтра состоится свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. В Сети появился виш-лист подарков, который якобы составила пара.

Организатор свадеб Евгения Лейбман прокомментировала Nation News этот список. По мнению специалиста, виш-листы в России уместны на свадьбах с большими бюджетами. Они удобны тем, что там есть как дорогие подарки, так и относительно недорогие. "Каждый может выбрать что-то по вкусу. Это очень разумная практика, и в Европе она тоже очень востребована. Для нас же это пока все-таки ноу-хау. Хотя в Москве это уже не диковинка, а, скорее, правило", - добавила Лейбман.