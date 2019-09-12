Пелагея в купальнике поделилась яркими фотографиями с дочерью

Российская певица Пелагея поделилась с поклонниками нежными снимками с маленькой дочерью на пляже в Сочи. Поклонников умилили одинаковые образы певицы и 2-летней Таисии.

Знаменитость выложила серию снимков, на которых она позирует вместе с дочерью на фоне морского пейзажа. На одной фотографии девочки изображены в похожих раздельных купальниках в одной цветовой гамме и солнечных очках, а на другой в одинаковых лёгких платьях с цветочным принтом.

"В Сочи +25 ... Кто может, - поехали купаться!", - обратилась к своим фанатам Пелагея.

Напомним, что Таисия родилась от второго супруга певицы хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина.