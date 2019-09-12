Фильм о Юлии Началовой обойдётся инвесторам в 100 млн рублей

Режиссёр фильма о певице Юлии Началовой Виктор Загорский заявил, что бюджет картины увеличен с 60 до 100 миллионов рублей, поскольку инвесторы готовы вложить в картину такие деньги.

Загорский отметил, что сейчас съёмки вынужденно приостановлены, однако она возобновятся уже в начале осени, передаёт Газета.Ru. Сообщается, что причиной стали юридические задержки – отец певицы ещё не вступил в авторские права на большую часть песен.

«В прессе писали о бюджете картины в 60 млн руб., но инвесторы готовы вложить гораздо больше. Мы дойдем до 100 млн руб. Этот фильм будет кассовым, потому что в России мало кто снимает такое», - рассказал режиссер.