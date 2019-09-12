Пугачёва пожаловалась на проблемы со здоровьем

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рассказала о проблемах со здоровьем. По словам знаменитости, у неё уже очень много лет ужасно болят ноги.

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В этом Алла Пугачёва призналась в документальном фильме об истории моды, созданном популярным обувным брендом. Примадонна поделилась историей, как ей приходилось носить туфли мамы 34 - го размера при своём 36-м. Именно так она испортила себе ноги. Певица пожалела, что не сохранила обувь на память, пишет портал Woman.ru.

Поклонники, комментируя ситуацию с автомобилем Примадонны на платформе Рижского вокзала этим летом, выразили мнение, что больные ноги певицы стали причиной подобного поступка.