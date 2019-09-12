Пугачёва пожаловалась на проблемы со здоровьем
12 сентября 2019, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рассказала о проблемах со здоровьем. По словам знаменитости, у неё уже очень много лет ужасно болят ноги.
В этом Алла Пугачёва призналась в документальном фильме об истории моды, созданном популярным обувным брендом. Примадонна поделилась историей, как ей приходилось носить туфли мамы 34 - го размера при своём 36-м. Именно так она испортила себе ноги. Певица пожалела, что не сохранила обувь на память, пишет портал Woman.ru.
Поклонники, комментируя ситуацию с автомобилем Примадонны на платформе Рижского вокзала этим летом, выразили мнение, что больные ноги певицы стали причиной подобного поступка.