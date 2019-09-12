Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк
12 сентября 2019, 08:06 [ «Аргументы Недели» ]
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о своей последней встрече со звездой. По словам женщины, за последнее время артистка изменилась практически до неузнаваемости.
Женщина призналась, что живёт в коттеджном посёлке Крекшино, а её соседкой является актриса Анастасия Заворотнюк. Соседка артистки рассказала, что когда в последний раз видела актрису, то не сразу узнала её.
«Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек», - рассказала женщина.
Она также собщила, что якобы мать её звёздной соседки рассказала о головных болях у дочери и проблемах со сном, передаёт РИА Новости.