В Сети обсуждают внешность внучки Аллы Пугачевой

Примадонна российской эстрады, знаменитая певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото внучки, Клавдии Земцовой. Подписчики тут же принялись обсуждать внешность девочки.

Преданные фанаты супруги шоумена Максима Галкина горячо согласились с тем, что дочка Кристины Орбакайте растет красивой девочкой: "Благородная внешность", "Вся в вас, Алла Борисовна", "Ну просто красотка".

"Всего 7 лет, а уже видно, какая красавица", - подписала собственную публикацию народная артистка. Впрочем, стоит отметить, что среди фанатов нашлись и те, то считает, что Клава выглядит старше своего возраста.



