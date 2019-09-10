В Сети появилось видео, где телеведущая Ольга Бузова устроила скандал во время съёмок шоу. Звезду возмутила непунктуальность работников съёмочной группы, о чем она и заявила.

Бузова возмутилась тем, что ей два часа пришлось ожидать в гримёрке, пока начнутся съёмки, поскольку съёмочная группа не пришла в студию к назначенному времени. Бузова не оценила такое отношение к работе и устроила скандал. Телеведущая заявила, что в таком случае перестанет появляться на работе.

«Нет, в таком случае я вообще не буду приезжать на работу! Я просто не понимаю, сколько я должна сидеть в гримерке?» - заявила звезда.