Канделаки напомнила, как за Сенцова заступались мировые знаменитости

Тину Канделаки возмутили заявления украинского режиссёра Олега Сенцова о том, что в Крым и Донбасс он вернётся только на танках. Телеведущая напомнила, как за Сенцова заступались проставленные мировые режиссеры.

Поклонская предостерегла освобожденного украинца Сенцова

Канделаки подчеркнула, что многие звёзды мирового кинематографа пытались убедить российское правительство в том, что Сенцов «никакой не террорист, а простой режиссёр». При этом получивший свободу мужчина тут же сделал довольно радикальное заявление в адрес России, передаёт «Взгляд».

«И вот этот деятель культуры на первом же публичном выступлении говорит про танки. Тот момент, когда жизнь дает более сюрреалистичные сюжеты, чем кино», - заявила Канделаки.