Канделаки напомнила, как за Сенцова заступались мировые знаменитости
10 сентября 2019, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]
Тину Канделаки возмутили заявления украинского режиссёра Олега Сенцова о том, что в Крым и Донбасс он вернётся только на танках. Телеведущая напомнила, как за Сенцова заступались проставленные мировые режиссеры.
Канделаки подчеркнула, что многие звёзды мирового кинематографа пытались убедить российское правительство в том, что Сенцов «никакой не террорист, а простой режиссёр». При этом получивший свободу мужчина тут же сделал довольно радикальное заявление в адрес России, передаёт «Взгляд».
«И вот этот деятель культуры на первом же публичном выступлении говорит про танки. Тот момент, когда жизнь дает более сюрреалистичные сюжеты, чем кино», - заявила Канделаки.