Пригожин поддержал Билана после скандала на концерте в Самаре

Известный продюсер Иосиф Пригожин поддержал Диму Билана, который выступил на концерте в Самаре в нетрезвом виде. Зрители были крайне возмущены состоянием и поведением популярного артиста.

Пригожин предположил, что Билан "мог просто бокал себе позволить" после недосыпа и непростых перелетов, вследствие чего его "разнесло", передает телеканал РЕН ТВ

Продюсер призвал посмотреть на странички других публичных людей в социальных сетях. Он также поинтересовался, почему граждане осуждают именно Диму, хотя многие другие артисты ведут себя значительно хуже. Иосиф Пригожин не исключил, что Билан мог стать жертвой провокации.