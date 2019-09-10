Продюсер Яна Рудковская, которая с 2005 года продюсирует певца Диму Билана, пристыдила артистка за поведение на концерте в Самаре. Жители Самары возмущены выходом артиста из Москвы на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

Дима Билан после "пьяного" концерта обратился к жителям Самары

Говорят, что Билан не попадал в ноты и вел себя фривольно. Дима Билан уже покаялся перед самарскими поклонниками, пообещал выступить в Самаре бесплатно.

"Ты — большой Артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат!" — написала в Instagram Яна Рудковская. Она подтвердила, что в Самаре будет не только концерт Билана, но и детская площадка от него. "В Самаре будет без сомнений лучший концерт в твоей жизни. Мы уже договариваемся про площадку! Ждем место под детскую площадку, ждем, когда ты подаришь городу ее, ждем аппарат для детской больницы!" - добавила Рудковская.

Дима Билан ведет здоровый образ жизни, он признался, что в Самаре встретил друзей, пил с ними коньяк и с непривычки не рассчитал свои силы.

Скандал уже прокомментировали Филипп Киркоров, Сергей Шнуров, Иосиф Пригожин.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров советует Диме Билане не переживать по поводу "пьяного" выступления на концерте в Самаре. По его словам, самарской публике повезло наблюдать, как певец "в зюзю пьяный вертит тазом".

Киркоров в комментариях под видео, в котором Билан извиняется за свое поведение, подчеркнул, что все люди не без греха. "Не суди, да не судим будешь