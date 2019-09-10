Киркоров высказался о скандале с Биланом в Самаре

Российский певец Филипп Киркоров во вторник, 10 сентября, прокомментировал скандал с выступлением Димы Билана в Самаре. Артист возмутил публику своим поведением на празднике в честь Дня города.

Зрители отметили, что Билан не попадал в фонограмму, издавал странные звуки и показывал неприличные жесты. В сети уже появилась петиция с требованием к властям Самары извиниться за приглашение Димы на торжество.