Ольга Орлова мечтает родить второго ребёнка от достойного мужчины

Певица и ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова призналась, что хочет родить второго ребенка от достойного мужчины. Оказывается, красавица-артистка, бывшая солистка группы "Блестящие" одинока.

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От первого брака у Ольги есть сын Артём. Юноша - гордость мамы. 18-летний Артём - студент престижного вуза.

41-летняя Ольга Орлова - признанная красавица. И ухажёров у неё предостаточно. Но артистка никак не может выбрать единственного и неповторимого. Ведущая "Дома-2" призналась, мужчинам, которые в неё влюбляются, не удается создать необходимый ей драйв в отношениях, - сообщает "7 Дней".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)9 Сен 2019 в 4:58 PDT

Орлова говорит, что ей становится скучно с ними. И тогда кавалеры становятся просто приятелями.

Орлова готова родить второго ребенка, но сначала встретить достойного мужчину.

Кстати, Юлия Ковальчук, которая тоже была солисткой "Блестящих", планирует родить второго ребёнка.

И Анна Семенович мечтает о двоих. Но пока замуж не вышла.