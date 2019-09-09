Джей Ло подверглась атаке зоозащитников

На днях в Торонто состоялась премьера фильма "Стриптизерши". Известная певица и актриса Дженифер Лопес, появившаяся на красной ковровой дорожке, подверглась нападению защитников животных.

Модные критики прочно закрепили за Джей Ло звание иконы стиля. Однако зоозащитники нашли повод придраться к нарядам знаменитости. Всему виной оказался мех, вернее, изделия из меха, которые носит актриса.

На премьере Лопес столкнулась с толпой яростных активистов, скандировавших "Позор тебе, Джей Ло, за то, что носишь мех! Хватит носить мех, Джей Ло!", "Твои руки в крови", "Джей Ло ненавидит животных" и проч.

Отметим, героиня актрисы в картине "Стриптизерши" не раз предстает на экране в роскошных шубках, с дорогими сумочками из кожи крокодила и питона, демонстрирует прочие атрибуты. Это и привело к гневу зоозащитников.