Известная российская актриса Нонна Гришаева опубликовала трогательный снимок с беременной девушкой на своей странице в Instagram. Подпись к фото гласит: "Скоро стану бабушкой (шутка)".

Девушка на фотографии - коллега Нонны по съемочной площадке сериала "Папины дочки", Лиза Арзамасова. Напомним, в данном ситкоме Гришаева сыграла маму героини Арзамасовой - Галины Сергеевны Васнецовой.

На снимке Нонна нежно обнимает большой живот Лизы. Кроме того, в подписи стоят хэштеги #съемки, #дведиафрагмы, #лизаарзамасова, а также #папиныдочки. Возможно, речь идет о продолжении сериала.



