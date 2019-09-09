В Сеть слили видео приглашения на свадьбу Собчак и Богомолова, в котором они просят не жертвовать деньги старикам и животным
9 сентября 2019, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Сеть уже слили приглашение на свадьбу Ксении Собчак с театральным режиссером Богомоловым. Многие таблоиды уже написали, что торжественное мероприятие обойдется в 16 миллионов рублей.
Однако, есть вероятность, что за роскошный праздник для будущих супругов заплатят влиятельные друзья, хотя Ксения и Константин уже подстраховались и расплачиваются бартером, пиаря спонсоров. А приглашение, которое получили "своим люди" из бомонда, не лишено креативности, вот только стариков и животных жалко.
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Кстати, говорят, что из-за слитой в Сеть информации, Собчак в срочном порядке меняет место проведение тожетсва, о котором гости ужнают только накануне.