В Сеть слили видео приглашения на свадьбу Собчак и Богомолова, в котором они просят не жертвовать деньги старикам и животным

В Сеть уже слили приглашение на свадьбу Ксении Собчак с театральным режиссером Богомоловым. Многие таблоиды уже написали, что торжественное мероприятие обойдется в 16 миллионов рублей.

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Однако, есть вероятность, что за роскошный праздник для будущих супругов заплатят влиятельные друзья, хотя Ксения и Константин уже подстраховались и расплачиваются бартером, пиаря спонсоров. А приглашение, которое получили "своим люди" из бомонда, не лишено креативности, вот только стариков и животных жалко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)9 Сен 2019 в 7:51 PDT

Кстати, говорят, что из-за слитой в Сеть информации, Собчак в срочном порядке меняет место проведение тожетсва, о котором гости ужнают только накануне.