"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье

Певица Слава устроила настоящую истерику в Сети. Она обвинила канал НТВ во лжи ради рейтингов. В программе «Ты не поверишь» рассказали, что артистка завела себе молодого любовника.

Эмоциональное видео Слава опубликовала в Instagram, но поскольку в выражениях в адрес журналистов певица не стеснялась, то выложить его сюда мы не сможем. Но оставив только литературный русский язык получаем следующее.

«Я нахожусь сейчас в таком шоке! Я только что прилетела с гастролей и мне все звонят и говорят, что по НТВ рассказали о моем молодом любовнике. Но это Николай, мой помощник, который много лет со мной работает. Я 18 лет живу с мужем и мне такой пиар не нужен. Я сейчас злая и агрессивная. У вас нет ничего святого! Вы куда лезете? Что вы судьбы ломаете? Все это не правда! У меня нет никаких любовников. Вы что вторите? Прямо до слез довели! У нас дочка в школу ходит, сейчас все родители будут это обсуждать», - возмущалась звезда.

«Наше телевидение - помойка, одно вранье про все. Не расстраивайтесь вы так, только себя накручиваете», «Надеюсь, что возможно их как-то наказать за такую мерзость!», «Да, я вчера видела эту программу, была тоже в шоке. Мужа вашего жалко стало даже. В суд на них подавайте!», - советуют подписчики своему кумиру.