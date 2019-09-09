Виктория Бекхэм пожаловалась на новое хобби мужа и дочери

Известная певица и дизайнер Виктория Бекхэм пожаловалась поклонникам на новое хобби своего супруга Дэвида и их общей дочери Харпер. Новое занятие буквально поглотило знаменитого футболиста.

Оказалось, что недовольство Виктории вызвало увлечение супруга конструктором. Дэвид и Харпер в последнее время увлеченно собирают замок Хогвартс из фильмов о волшебнике Гарри Поттере. По словам модельера, ее супруг провел за этим занятием весь день и лег спать только в 3.30 ночи.

Виктория в шутку подчеркнула, что данное хобби мужа "разрушает ее жизнь", сообщает портал woman.ru.