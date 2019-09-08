В сети обсуждают внешность располневшей актрисы Нелли Уваровой в красном платье и с экстремально короткой стрижкой

Актриса, звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова восхитила своих поклонников, кардинально поменяв имидж. 39-летняя Уварова так коротко подстриглась и изменила цвет волос, что ее еле узнали.

Актер Григорий Антипенко поделился новостями о важных изменениях в личной жизни

Фолловеры заметили, что партнерша Григория Антипенко, исполнившая в сериале "Не родись красивой" роль Кати Пушкарёвой, располнела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нелли Уварова (@nelliuvarova_ru)5 Сен 2019 в 4:47 PDT

Но все равно она нравится поклонникам.

Уварова выложила в Инстаграм новые фото. На одно она запечатлена с мужем. Видно, что Нелли счастлива в браке. Супруги держатся за руки. На втором Уварова улыбается какой-то девушке.

"Все равно хорошенькая", "Как всегда обаятепьна!!!", "Ухтышка, красотка, симпатяшка", - оценили Нелли Уварову фолловеры и признаются: "Люблю вас любой".

Антипенко объявил свою новости. В июле он стал отцом в четвертый раз. В новой семье 44-летнего актера родился сын. Четвертый.