Бизнес-вумен и продюсер Яна Рудковская удивила своих поклонников необычным образом. Женщина, которая ведет гламурный образ жизни, позирует в костюме, подобранном специально для сбора грибов.

На снимке, о котором идет речь, можно также увидеть мужа Яны Евгения Плющенко и их сына Сашу. Семья выбрала простые и комфортные вещи для похода в лес за грибами. Многие были удивлены, увидев Рудковскую в простой куртке, темных брюках, резиновых сапогах и объемной шапке.

Ее супруг и сын надели ветровки защитного цвета и спортивные штаны.

Яне, Евгению и Саше удалось собрать неплохой "урожай", однако продюсер заметила, что с нетерпением ждет настоящую "грибную" осень.