Ляйсан Утяшева отвела своих детей в школу и детсад и задумалась о паразитах
7 сентября 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают двоих детей - дочь Софию и сына Роберта. Утяшева и Воля - заботливые родители. В сентябре их дети пошли в школу и в детский сад.
И мама Ляйсан задумалась о здоровье своих чад. Здоровье малышей активно обсуждают мамочки в социальных сетях. "Это осенняя профилактика ОРВИ, ОРЗ и здоровье всей семьи в целом.
И топ-тема - это паразиты", - рассказала Утяшева обсамых важных темах.
Ее особенно взволновала тема паразитов. Как отметила Ляйсан, гарантии защиты от различных паразитов, грибков, вирусов и бактерий практически нет.
Можно и правильно питаться, и заниматься спортом, и соблюдать правила личной гигиены, но что-то подцепить.
Утяшева изучила статистику и перечислила симптомы:
- нарушение пищеварения, частые боли в животе;
- боль и воспаление в суставах;
- высыпания на коже;
- слабость, быстрая утомляемость, пониженный уровень гемоглобина;
- угнетенность, раздражительность, нарушения сна;
- плохое самочувствие без видимых причин и диагноза;
- частые простуды (ОРВИ и ОРЗ).
Вспомнила Ляйсан советы для таких случаев, которые применяла ее мама. Мама "всегда ненавязчиво внедряла антипаразитарную профилактику".
- Тыквенные семечки натощак за 30 мин. до еды;
- чеснок 2 зубчика;
- коллоидное серебро 2 раза в день по 2 чайные ложки;
- листья черного ореха, папайя;
- смолоть по 100 гр. пижмы, 50 гр. гвоздики, 30 гр. полыни, 30 гр. семян расторопши и 100 гр. льняного семени, все смешать, принимать по 1/2 чайные ложки смеси 3 раза в день, запивая тёплой водой за 30 мин. до еды. Длительность 21 день. Потом перерыв 10 дней и повторить.
"В организме человека до 4,5 кг бактерий. Как плохих,так и хороших. И прежде,чем чистить организм,нужно посоветоваться со специалистом. А то как бы хуже не сделали", - отфетили фолловеры.