Ляйсан Утяшева отвела своих детей в школу и детсад и задумалась о паразитах

Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают двоих детей - дочь Софию и сына Роберта. Утяшева и Воля - заботливые родители. В сентябре их дети пошли в школу и в детский сад.

И мама Ляйсан задумалась о здоровье своих чад. Здоровье малышей активно обсуждают мамочки в социальных сетях. "Это осенняя профилактика ОРВИ, ОРЗ и здоровье всей семьи в целом.

И топ-тема - это паразиты", - рассказала Утяшева обсамых важных темах.

Ее особенно взволновала тема паразитов. Как отметила Ляйсан, гарантии защиты от различных паразитов, грибков, вирусов и бактерий практически нет.

Можно и правильно питаться, и заниматься спортом, и соблюдать правила личной гигиены, но что-то подцепить.

Утяшева изучила статистику и перечислила симптомы:

- нарушение пищеварения, частые боли в животе;

- боль и воспаление в суставах;

- высыпания на коже;

- слабость, быстрая утомляемость, пониженный уровень гемоглобина;

- угнетенность, раздражительность, нарушения сна;

- плохое самочувствие без видимых причин и диагноза;

- частые простуды (ОРВИ и ОРЗ).

Вспомнила Ляйсан советы для таких случаев, которые применяла ее мама. Мама "всегда ненавязчиво внедряла антипаразитарную профилактику".

- Тыквенные семечки натощак за 30 мин. до еды;

- чеснок 2 зубчика;

- коллоидное серебро 2 раза в день по 2 чайные ложки;

- листья черного ореха, папайя;

- смолоть по 100 гр. пижмы, 50 гр. гвоздики, 30 гр. полыни, 30 гр. семян расторопши и 100 гр. льняного семени, все смешать, принимать по 1/2 чайные ложки смеси 3 раза в день, запивая тёплой водой за 30 мин. до еды. Длительность 21 день. Потом перерыв 10 дней и повторить.

"В организме человека до 4,5 кг бактерий. Как плохих,так и хороших. И прежде,чем чистить организм,нужно посоветоваться со специалистом. А то как бы хуже не сделали", - отфетили фолловеры.