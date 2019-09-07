Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов, сообщил, что актриса готовится дать интервью в эфире одного из телеканалов. По словам Христова, о своем здоровье Заворотнюк расскажет в ближайшее время.

Никаких подробностей, ни дату, ни ТВ-канал, ни название программы, представитель актрисы ее уточнил.

Стас Христов говорит, что сообщения о предстоящем интервью Анастасии Заворотнюк - это правда, не слухи. Сейчас артистка выбирает более подходящие условия.

"Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют. Но пока что я не собираюсь это комментировать", — цитирует Христова издание Nation News.

Поклонники "прекрасной няни" серьезно заволновались, прочитав в Интернете в конце августа новости о том, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк больна. Действительно, актриса с апреля не выходила в свет, не ведет Инстаграм. Отменены спектакли с ее участием.

У мужа Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева имеется гражданство США. Говорят, супруги заняты оформлением документов детям.

Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Популярность ей принес сериал "Моя прекрасная няня". Заворотнюк вела шоу на телевидении "Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни".

Третьего ребенка актриса родила в возрасте 47 лет в браке с фигуристом Петром Чернышевым.