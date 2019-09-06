Ренату Литвинову раскритиковали за "плохую осанку" и растрепанную прическу
6 сентября 2019, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
Известная актриса и режиссер Рената Литвинова получила много критических комментариев после публикации нового снимка в социальной сети. Некоторые подписчики указали на "недостатки" знаменитости.
На фото Рената позирует в черной водолазке, алой мини-юбке, темных прозрачных колготках и босоножках в стиле 90-х. Многим данный снимок показался ярким и "зажигательным", однако нашлись и те, кому не понравились одежда и прическа знаменитой актрисы.
Некоторые фолловеры признали, что у Литвиновой прекрасная фигура, но женщина сутулится и портит этим свою внешность. Другие обратили внимание на растрепанные волосы звезды и отметили, что она похожа на вдову Курта Кобейна Кортни Лав.
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