Известная актриса и режиссер Рената Литвинова получила много критических комментариев после публикации нового снимка в социальной сети. Некоторые подписчики указали на "недостатки" знаменитости.

На фото Рената позирует в черной водолазке, алой мини-юбке, темных прозрачных колготках и босоножках в стиле 90-х. Многим данный снимок показался ярким и "зажигательным", однако нашлись и те, кому не понравились одежда и прическа знаменитой актрисы.

Некоторые фолловеры признали, что у Литвиновой прекрасная фигура, но женщина сутулится и портит этим свою внешность. Другие обратили внимание на растрепанные волосы звезды и отметили, что она похожа на вдову Курта Кобейна Кортни Лав.